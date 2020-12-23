Apple’dan otomobil hamlesi

Otomobil teknolojileri her yıl bir öncekinden bir adım daha öteye giderken, teknoloji şirketlerinin de bu gelişim içerisinde rol alması kaçınılmazdı. Araç üreticilerinin ve teknoloji şirketlerinin birlikte çalışarak ürettiği yeni nesil otomobiller yollarda yerini almaya başladı. LG gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin ürettiği bataryalar elektrikli araçların kalbini çalıştırmada rol oynar hale geldi. Şimdi ise yeni bir iddia gündeme geldi. Reuters’in haberine göre önde gelen teknoloji markalarından Apple, kendi batarya teknolojisi ile otonom araç üretimini hayata geçirmeyi planlıyor.

ÜRETİM 2024’TE

2014 yılında ‘Titan Projesi’ olarak gündeme gelen Apple’ın otomotiv çalışmaları, düzensiz olarak devam etti ve sonuç alınamadı. Apple bu noktada yazılım çalışmalarına odaklanmak için otomobil üretme çabalarını geri çekti. Daha önce Tesla’da da çalışmış Doug Field, Apple şirketine geri dönerek 2018’de bu projeyi devam ettirme kararı verdi. 2019’da ise daha önceden proje üzerine çalışmış 190 kişiyi işten çıkarttılar. Şimdi ise iPhone’un üreticisinden projenin ilk adımından 10 yıl sonra üretimin başlayacağına ve 2024’te Apple’ın otonom binek otomobilinin üretileceğine dair sinyaller geldi.



SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Apple’ın üretemeyi planladığı aracın elektrikli ve otonom teknolojilere sahip olması dünya çapında gündemde olan sıfır emisyonlu gelecek hedefinin de bir parçası olarak görülüyor. Avrupa Birliği Komisyonu daha önce yayımladığı bir çalışmasında 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobilin kullanımda olmasının hedeflendiğini belirtmişti. Rapora göre, Avrupa yollarında 2030 yılına kadar en az 30 milyon elektrikli otomobil ve 80 bin sıfır emisyonlu tır yer alacak. Otonom araç teknolojileri yaygınlaştırılacak. İngiltere, Başbakan Boris Johnson’ın ‘yeşil devrim’ olarak adlandırdığı plan kapsamındaysa 2050’ye kadar karbon salınımı net sıfıra indirmek için benzinli ve dizel araba ve kamyonların satışını 2030’dan itibaren, yani planlanandan 5 yıl önce, yasaklamıştı.

APPLE HİSSELERİ KAZANDI TESLA KAYBETTİ

Gündemde bomba etkisi yaratan bu gelişme ile birlikte borsada da hareketlenme oldu. Apple hisseleri değer kazanmaya başladı ve yüzde 1.24 oranında artış gösterdi. Tesla’nın hisseleri ise yaklaşık yüzde 6.7 değer kaybına uğradı. Titan Projesi’nde de Apple bünyesinde bulunan bir çalışan Reuters’e verdiği demeçte, “Eğer dünyada bunu yapacak kaynaklara sahip bir şirket varsa, o da muhtemelen Apple’dır. Ancak aynı zamanda, otomobil üretmek bir cep telefonu üretmek ile aynı şey değil” şeklinde konuştu.

Apple hiçbir zaman resmi olarak Titan Projesi’nin hayata geçtiğini doğrulamadı ancak o dönemde kulislerde şirket içerisinden sızdırılmış Apple Car görseli olarak bu görsel dolaştı.