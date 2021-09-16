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AP'den dijital platform çalışanlarına sosyal hak çağrısı

#Dijital Platform Çalışanları#Avrupa Parlamentosu#İstihdam
APden dijital platform çalışanlarına sosyal hak çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), dijital platformlar aracılığıyla istihdam edilenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının arttırılması çağrısında bulundu.

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Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, dijital platform çalışanlarının haklarının korunmasına yönelik hazırlanan karar tasarısı oylandı.
Sürücü ve kurye gibi çeşitli alanlardaki dijital platform çalışanlarına adil ve eşit sosyal haklar sağlanmasına yönelik tasarı, 524 "evet", 39 "hayır" ve 124 "çekimser" oyla kabul edildi.

Tasarıda, yeni tür mesleklerin normal çalışanlarla aynı seviyede haklara ve korumaya sahip olması gerektiği kaydedildi. Söz konusu dijital platform çalışanlarının sosyal güvenlik katkı paylarının ve sağlık sigortalarının işveren tarafından ödenmesi gerektiği belirtilen tasarıda, özellikle ulaşım alanında çalışanlara kaza sigortası yapılması gerektiği aktarıldı. Tasarıda, çalışanlara toplu iş sözleşmesi müzakere hakkı verilmesi, hukuki süreçlerde dijital platform çalışanlarının serbest meslek sahibi olarak kabul edilmemesi talep edildi.

AB verilerine göre, Avrupa'da yaklaşık 24 milyon kişi gelir elde etmek için en az bir defa dijital platformlar aracılığıyla çalıştı. Dijital platformlar, Avrupa'da 3 milyon kişinin ana gelir kaynağı konumunda bulunuyor.

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#Dijital Platform Çalışanları#Avrupa Parlamentosu#İstihdam