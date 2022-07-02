Antalya’ya giden turist sayısı yüzde 176 arttı

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Ağırladığı turist sayısı bakımından ‘Turizmin Başkenti’ olarak nitelendirilen Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın haziran dönemine göre de büyük artış gösterdi. Haziran ayında hava yoluyla Antalya’ya gelen turist sayısı 2021 yılının haziran ayına göre yüzde 133 artışla 1 milyon 869 bin 206 oldu.

Geçtiğimiz yıl 1 Ocak-30 Haziran döneminde 1 milyon 550 bin 671 hava yoluyla turistin ziyaret ettiği Antalya, bu yıl sadece Haziran ayında 1 milyon 869 bin 206 turist ziyaret ederek geçen yılın toplamının üstüne çıktı. Antalya, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından 2020 ve 2021 yılının toplamının iki katından fazla turist ziyaret etti. Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-30 Haziran arası sırasıyla 2020’de 530 bin 343 kişi, 2021’de 1 milyon 550 bin 671 kişi ve 2022 yılında ise 4 milyon 284 bin 513 kişi olarak gerçekleşti. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilk altı aylık dönemde Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 5’in 4’ü Avrupa ülkeleri oldu. 1 Ocak-30 Haziran arası Antalya’ya en çok turist 954 bin 998 ile Almanya’dan geldi.

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Almanya’yı 785 bin 623 turistle Rusya, 434 bin 919 turistle İngiltere, 237 bin 805 turistle Polonya ve 160 bin 977 turistle Hollanda takip etti.