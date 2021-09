Antalya yılı 8,5 milyon turistle kapatmayı hedefliyor

Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve 8 ayda 5 milyon 285 bin 585 yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, yıl sonuna kadar turist sayısının 8,5 milyona ulaşması bekleniyor.



Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, denizi, kumu, güneşi, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra tesisleriyle de dikkati çekiyor.



Dünyanın farklı bölgelerinden gelen tatilciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.



AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 1 Ocak-31 Ağustos'ta 1 milyon 558 bin 728 turistin ziyaret ettiği Antalya, bu yılın aynı döneminde 5 milyon 285 bin 585 turiste ev sahipliği yaptı.



Rusya 1 milyon 883 bin 901 misafirle en fazla turist gönderen ülke oldu. Rusya'yı, 894 bin 640 misafirle Ukrayna, 658 bin 748 turistle Almanya, 269 bin 406 kişiyle Polonya, 148 bin 745 turistle Kazakistan ve 135 bin 495 kişiyle Romanya takip etti.



"TÜRKİYE RAKİPLERİNE GÖRE SALGIN SÜRECİNİ İYİ YÖNETTİ"



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine, ay sonu itibarıyla salgın döneminde 5 milyon 300 bin rakamına ulaşılmasının sevindirici olduğunu söyledi.



Kente gelen turist sayısının geçen yıl bu dönemlerde 1 milyon civarında olduğunu anımsatan Çetin, 2019'da ise rakamın 10 milyon düzeyinde seyrettiğini, salgın nedeniyle 2019 ile kıyaslama yapmadıklarını belirtti.



İngiltere pazarının Türkiye turizmi için önemine işaret eden ve bir an önce kapıların açılmasını beklediklerini aktaran Çetin, şöyle devam etti:



"Türkiye, turizmde salgın dönemini diğer rakiplerine göre çok daha iyi bir şekilde yönetti. Bu yıl sektörlerimiz biraz nefes aldı. Geçen seneye göre daha iyiyiz ama bütün ümidimiz 2022. Salgın bittiği anda 2019 rakamlarına ulaşacağımızı, hatta üstüne çıkabileceğimizi düşünüyorum. Her şey böyle giderse bu yılı 8-8,5 milyon civarında turistle kapatırız. Sezon uzuyor ama salgının gidişatı da önemli."



Çetin, Güvenli Turizm sertifika programının Türkiye turizmi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.



Salgın sürecinde Türkiye'nin önemli bir sınav verdiğine değinen Çetin, "Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği son derece önemliydi. Türkiye en güvenilir turizm merkezlerinden biri oldu. Güvenli Turizm Sertifikası devam ederse, turizme önümüzdeki günlerde de ciddi anlamda katkısı olacak." diye konuştu.

Aşılamanın da turizmin gidişatı için öneminin altını çizen Çetin, Antalya'daki aşılanma oranının diğer illere göre çok iyi olduğunu kaydetti.



"GEÇEN YILA GÖRE RAKAMLAR ÇOK İYİ"



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da kente gelen turist sayısının geçen yıla göre çok iyi, ancak 2019'un yüzde 50 gerisinde olduğunu söyledi.



Türkiye için önemli üç pazarın kapalı olduğunu dile getiren Kavaloğlu, "Bu sezonun böyle devam edeceğini düşünüyorum. Avrupa'da sadece aşılı olanların tatil yapabileceği gündemde. Biz de aşılama çalışmalarını daha da hızlandırmalıyız. Turizm personeli yüzde 90'ın üzerinde aşılandı. Sektördeki çalışanların aşılanma oranı çok yüksek." dedi.



"RAKAMLAR SEKTÖRE POZİTİF YANSIDI"



Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen turizmci Cem Kınay ise turist sayısının artmasının çok iyi bir gelişme olduğunu, sektöre pozitif yansıdığını ifade etti.



Dünyanın salgından dolayı bunalımda olduğuna dikkati çeken Kınay, şunları kaydetti:



"Türkiye uyguladığı Sağlıklı ve Güvenli Turizm Programı sayesinde her milliyetten turiste ev sahipliği yapıyor. Bu program, birçok ülkeden turistin ülkemize gelmesini sağladı. İngiltere pazarı açık olsaydı bu rakamlar çok daha yüksek olacaktı. Önümüzdeki aylarda Avrupa pazarından, özellikle İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden sezon sonuna doğru daha fazla misafirin geleceğini düşünüyorum."

