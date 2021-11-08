Antalya turizmde yabancı rakiplerini geride bıraktı

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Dünyanın her bölgesinden turist çeken Antalya, bu yıl Akdeniz'deki turizm bölgeleri arasında en fazla turist ağırlayan destinasyon oldu.

Turizmde 680 bin yatak kapasitesiyle hizmet veren Antalya, 10 ayda 8 milyon 616 bin kişiyi ağırladı. Kent, yeni tip koronavirüse rağmen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Almanya, Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, İngiltere gibi 60'dan fazla ülkeden turist çekti.



Güvenli Turizm Sertifika Programı ile "sağlıklı turizmin" adresi olan Antalya, bu yıl Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre en fazla turisti misafir eden şehir oldu.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, turizm sektörünün kamu ve özel iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde dünyaya salgın koşullarında güvenli turizmin yapılabileceğini gösterdiğini söyledi.

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Antalya olarak yılı 9 milyondan fazla turistle kapatmayı planladıklarını aktaran Yağcı, geçen yıla göre çok daha iyi bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Bu dönemdeki başarının en önemli araçlarından birinin Güvenli Turizm Sertifika Programı olduğunu vurgulayan Yağcı, salgına rağmen misafirlerin güvenli ve keyifli tatil yapılabileceğinin mesajını program sayesinde verdiklerini bildirdi.



Yağcı, bu mesaj sayesinde Antalya'nın dünya rakipleri arasında da ilk sıraya yerleştiğine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Antalya, özellikle geçen yıl turizm hareketini başlatarak dünyada öncü şehirlerden biri olmuştu. Eylül sonu itibarıyla en yakın rakip gördüğümüz İspanya'nın Mayorka Adalarına göre iki katı fazla turist ağırladı. Onlar 3,5 milyon turist ağırlarken biz 8,5 milyon rakamına ulaştık. Burada hem kamunun hem özel sektörün çok önemli çabası ve turizme olan inancı var. Salgın döneminde turizm hareketini başlatabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak önemli başarıydı. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum."

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"ANTALYA DÜNYA LİDERİ OLMA YOLUNDA"



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da kente turist gelmeye devam ettiğini söyledi.



Geçen yıldan daha iyi bir kış sezonu geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Atmaca, 2022 rezervasyonlarının da şu anda iyi gittiğini bildirdi.



Kente gelen 8,5 milyondan fazla turistin mutlu şekilde Antalya'dan ayrıldığını anlatan Atmaca, bunun da kamu ve özel sektör iş birliğinde alınan önlemlerle sağlandığını kaydetti.



Antalya'nın sadece Türkiye'de değil, yabancı rakipleri arasında da en fazla turist çeken kent unvanına sahip olduğuna dikkati çeken Atmaca, "Antalya dünya lideri olma yolunda. En fazla turist ağırlayan şehirlerin başında geliyor. Ülke olarak da öyleyiz. Geç başladık ama çabuk toparlandık. Gayet iyi konumdayız." dedi.

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"GÜÇLÜ RAKİP İSPANYA'YI GEÇTİK"



NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz ise turizm dünyasının eskiye dönüş yılı olarak görülen 2021'nin radikal değişikliklere sahne olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte salgına dair doğru tedbirler alarak uygulayabilen ve bunu dünyaya anlatabilen ülkelerin ön plana çıktığını aktaran Yavuz, bu konuda yetersiz kalan ülkelerin ise 2020'yi bile arar hale geldiğini kaydetti.



İspanya'yı örnek gösteren Yavuz, 2019'da en fazla turist rakamıyla dünya sıralamasında birinci olan İspanya'nın toparlanamadığını, Türkiye'nin Antalya'daki rakamlarıyla İspanya'yı geçtiğini söyledi.



Yavuz, önemli rakiplerden Yunanistan'ın ise sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle turist gelişlerinde beklediği rakamlara ulaşamadığını belirterek, "Ülkeler sıralamasına göre Türkiye ilk, İspanya ikinci ve Yunanistan da üçüncü sırada yer aldı. Güçlü rakip İspanya'yı salgın sürecinde geçtik. Liderliği almak zor oldu, sürdürülebilir olmak daha önemli." diye konuştu.