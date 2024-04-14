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Anne ve bakıcılara 325 euro destek verilecek

Güncelleme Tarihi:

#Euro#Anne#Bakıcı
Anne ve bakıcılara 325 euro destek verilecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 14:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu. Işıkhan, çalışma hayatının her adımında ve her anında kadınların yanında olarak, onları destekleyeceklerini belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını veya istihdama katılmalarını sağlayacak projemizin ikinci dönemi başlıyor. İş Pozitif kadın istihdam programımız başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek."

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#Euro#Anne#Bakıcı

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