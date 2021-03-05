Ankara Valiliği'nden flaş karar! Ekmek zammı iptal edildi

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir.

Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkilerimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır.''