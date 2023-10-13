×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Anayasa Mahkemesi'nden geçti! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor... Vergide önemli karar

Güncelleme Tarihi:

#Mahkeme#Dava#Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesinden geçti Tüm vatandaşları ilgilendiriyor... Vergide önemli karar
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 08:53

Anayasa Mahkemesi vergi davaları, tam yargı davaları, idari işlemler hakkında açılan davalara ilişkin olarak önemli karar verdi. Mahkeme bu davaların değerinin 1 lira olması halinde bile temyiz yolunun açıldığını ilan etti.

Haberin Devamı

Milyonlarca vergi mükellefi ve vatandaşı ilgilendiren karar Anayasa Mahkemesi'nden çıktı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi, ödenen damga vergilerinin iadesi talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısı nedeniyle iptali için başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, mahkemelerce 2023 yılında konusu 581 bin TL’yi geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında verilen kararların Danıştay'a temyizinin önünü açtı.

Başka bir deyişle dava konusu 1 lira olsa da dava Danıştay'da temyize gidebilecek.

Gözden Kaçmasınİşte İstanbulun en çok değerlenen ilçeleri… Kiralar ne kadar Fiyatları sıraladıkİşte İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri… Kiralar ne kadar? Fiyatları sıraladıkHaberi Görüntüle

HÜKÜM 9 AY SONRA UYGULANACAK

Anayasa Mahkemesi, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin birinci fıkrasının;

Haberin Devamı

A. (b) bendinde yer alan "Konusu yüz bin Türk lirasını aşan..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline,

B. (b) bendinin kalan kısmının 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptaline,

C. İptal hükümlerinin tamamının Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahkeme#Dava#Anayasa Mahkemesi

BAKMADAN GEÇME!