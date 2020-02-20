AMB'den 2.4 milyar euro kar
Avrupa Merkez Bankası, geçen yıl yaklaşık 2,4 milyar euro kar ettiğini açıkladı.
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2019 yılındaki karı, dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelirin etkisiyle, bir önceki yıla göre 790 milyon euro artarak yaklaşık 2 milyar 366 milyon euroya yükseldi.
ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 457 milyar euroya ulaştı.
Bankanın karı da söz konusu dönemde 790 milyon euro artarak 2 milyar 366 milyon euroya yükseldi. Kar artışında bankanın dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelir etkili oldu.
Bankanın, 2019 yılında faizden kazandığı gelir 2018’deki 2 milyar 277 milyon eurodan 2 milyar 686 milyara ve personel için harcadığı miktar ise 515 milyon eurodan 566 milyon euroya yükseldi.
Bankanın karı, Euro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.
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