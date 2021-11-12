Ambalajda depozito dönemi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ocak 2022’de depozito uygulamasına başlanacağının bilgilerini verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Kurum, “Türkiye Çevre Ajansı’mızla depozito yönetim sistemini kuruyoruz. Online merkezi veri sistemini ve internet bağlantılı depozito iade makinalarımızı hazırlıyoruz. Uygulamayı 2022 Ocak ayı itibarıyla başlatacağız. Ekonomimize yıllık 4 milyar lira katkı ile on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Uygulamaya göre, kâğıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek. Böylece hem çevre korunacak hem de ekonomik katkı sağlanacak. Ücretli poşet uygulaması sayesinde de plastik poşet kullanımını yüzde 75 azalttıklarına dikkat çeken Kurum, böylece poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumunun engellendiğini kaydetti.

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SIFIR EMİSYON HEDEFİ

2022 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Kurum, Paris İklim Anlaşması’na taraf olunmasının ardından stratejik bir planlama sürecine girdiklerini belirtti. Kurum, 2022 yılı başında yapılacak iklim şurasında emisyon ticaret sisteminden yeşil yatırımlara kadar tüm sektörlerle istişare süreci başlatacaklarını kaydetti, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için yapılacak çalışmaları şöyle anlattı: “Yeşil şehir, yeşil enerji, yeşil ulaşım, yeşil tarım yönetimine dair planlamalarımızı hazırlayacağız. Yeşil yatırım ve yeşil işler kavramına odaklanacağız. Yeni yeşil meslekler ve yeni istihdam alanları oluşturacağız. Tüm tarafların katılımıyla İklim Şurası’nı 2022’nin başında gerçekleştireceğiz. Hazırlıkları süren İklim Kanunu Meclisimizden geçecektir. Avrupa Birliği’nin uygulayacağı sınırda karbon vergisi yerine kendi Emisyon Ticaret Sistemimizi kuracağız. Şehir içi yutak alanlarımızı artıracağız. Akıllı şehir ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Türkiye’nin her yerinde; enerji verimli, iklime duyarlı yerleşim alanları kuracağız.”

ATIKSU ÇALIŞMASI

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Marmara Denizi’ni Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan ettiklerini hatırlatan Kurum, “Mevcut durumda havzada arıtılan atıksuların yüzde 46’sı ileri biyolojik arıtmadan geçirilirken, bu oranı 2024 yılında yüzde 100’e ulaştıracağız. Ülke genelinde yüzde 3.2, Marmara özelinde ise yüzde 1.2 olan arıtılmış atıksuyun yeniden kullanım oranını 2023 yılında yüzde 5’e çıkaracağız. Böylece her yıl, İstanbul’un şebekeye verilen 1 aylık su miktarını geri kazanmış olacağız. Atıksu arıtma tesislerinin kamu özel işbirliğiyle inşası ve işletilmesine yönelik özel bir çalışma başlattık” dedi.

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KANAL İSTANBUL’DA YEŞİL ALAN

KANAL İstanbul Yeni Şehir alanı hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “Kanal İstanbul’da riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yeni yerleşim alanlarını yatay mimari anlayışıyla, yüzde 52’sini yeşil alanların oluşturduğu planlama çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

1.7 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜ

Kentsel dönüşüm seferberliğiyle, 81 ilin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yenilediklerini belirten Bakan Murat Kurum, “1.7 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda, sahada yatırım değeri 110 milyar lira olan 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşası devam ediyor. İstanbul’da da depreme hazırlık çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda 367 bin konut ve iş yerinin kentsel dönüşümünü tamamladık. 130 bin bağımsız birimde kentsel dönüşüm çalışmalarımız ise devam ediyor” şeklinde konuştu.