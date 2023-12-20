Altını ucuza almanın yöntemi! 60 bin lira fark oluşuyor… İşte uzmanların tavsiyeleri

Haberin Devamı

Altın fiyatları son dönemde yükselişe geçti. Altın yatırımcıları varlıklarını artırırken altının daha da yükseleceğini öngörenler alım tarafına geçti. ABD Merkez Bankası Fed’in 2024 yılında faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getiriyor.



Yılbaşından bu yana gram altın yüzde 75 oranında kazandırdı. Enflasyona oranla reel olarak getiri sağlayabilen yatırım araçlarından biri olan gram altın için 2024 yılında güçlenme beklentisi hakim.



ALIŞ-SATIŞ VE KAPALIÇARŞI-BANKA FİYATLARINA DİKKAT



Altın fiyatları, altın ithalatına kota ve yasak getirilmesiyle birlikte değişim gösterdi. Kapalıçarşı’da daha uygun fiyata satılan altın bankalarda daha düşük fiyattan satılmaya başlandı. Bankalarda ucuz gibi görünse de alış ve satış marjları arasındaki uçurum kazanca geçmek için uzun süre bekletebiliyor. Altın konusunda uzman kişiler Kapalıçarşı’da alış ve satış arasındaki marjın 4-5 lira olduğunu bankalarda bunun 60-70 lira civarında olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Dün itibarıyla bankalarda altın fiyatı alış 1870 lira, satış ise 1930 liralar seviyesinde seyretti. Alış ve satış arasındaki fark bankalarda 60 lira oldu. Başka bir deyişle bankadan 1 kilo altını almak için 1 milyon 930 bin lira veriliyor. Alınan 1 kilo altını satmak için ise 1 milyon 870 bin lira para alınıyor. Kısa vadede al-sat yapılması durumunda zarar 60 bin lira oluyor. Bankayla pazarlık olmadığı için zarar net olarak hesaba yansıyor.Kapalıçarşı'da ise fiyat 1960 lira alış, 1964 lira satış oldu. Kapalıçarşı'dan alınan altındaki marj aralığı sadece 4 lira oldu. Kapalıçarşı fiyatından fiziki olarak 1 kilo altın alındığında 1 milyon 964 bin lira ödenirken satarken 1 milyon 960 bin lira alınıyor. Böylece sadece 4 bin lira zarar oluşmuş oluyor. Bu zarar kuyumcuyla pazarlık edilerek daha da düşürülebiliyor.

(Not: Yukarıda bahsedilen zarar ve kâr anlık işlemlerde geçerlidir, alım yapılıp sonrasında hemen satış yapılırsa tutarlar bahsedilen oranda gerçekleşiyor. Aylara, yıllara yayılmış olan bir istatistik değildir.)





FİYAT YÜKSEK GİBİ GELSE DE ALIM-SATIM MARJI ÇOK DAR



Kapalıçarşı'da fiyat yüksek gibi görünse de alım ve satım aralığındaki marjın darlığından dolayı zarar etme ihtimali çok düşük oluyor. Bankadan alınan altının 60 lira artmasını bekledikten sonra kâr elde edebilecekken Kapalıçarşı'dan alınan altınla kısa sürede kâra geçilebiliyor.

Haberin Devamı

Bankalar altını fiziki olarak vermediği için kuyumcudan altın alım veya satımında pazarlık söz konusu olabiliyor. Yüklü miktardaki alım ve satımlarda kuyumcunun inisiyatifine bağlı olarak fiyatta indirimler ve artırım olabiliyor. Fiyatlar anlık olarak değiştiğinden hızlı hareket edip en iyi fiyatı veren kuyumcuya altının satılması gerekiyor.Geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Bundan dolayı altının kilosuna yaklaşık 2000 dolar daha ek vergi gelmiş oldu. Şu anki fiyatlarla ortalama olarak 60 lira seviyesinde gram altın olması gereken fiyattan daha yükseğe satılıyor.Fiziki altını evde ya da iş yerinde saklamak risk oluşturuyor. Sigorta firmaları tarafından belli kurallar içinde altın hırsızlığı klozları olsa da bu şartlar oluşmazsa çalınan altının bulunması büyük sorun oluyor. Fiziki altını kaybetme, çalınma ihtimali bulunduğundan ya kasada tutulması gerekiyor ya da bankalardan kasa kiralanması gerekiyor."Kuyumcular fiziki olarak altını sunarken bankalar fiziki altın vermiyorlar. Kaydi olarak bu altın uluslararası piyasa değeri olarak bankalarda ilan ediliyor. Binde 2 vergisi var, üzerine bir de her bankanın kendine göre komisyonu ekleniyor. Kapalıçarşı’da altın milyemine göre değerlendiriliyor. 995 milyem ve 999.9 milyeme göre Kapalıçarşı fiyatları değişiyor.Aradaki farkın nedeni algı yönetiminden kaynaklanıyor. Vatandaş ekrana baktığı zaman düşük, çarşıya geldiğinde onun öyle olmadığını görüyor. Çarşı fiyatından alınan ve satılan altından vatandaş kazançlı çıkacaktır. Bankadan alınan ya da satılan altında ise vatandaş zarar edebilir."