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Altında yeni rekor

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altında yeni rekor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 08:39

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme patikasına her geçen gün yaklaşması altın fiyatları üzerinde volatiliteyi artırıyor. Ons ve gram altın yeni rekorlara imza attı.

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Dünya ekonomilerinin beklediği ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi açıklamasının gelmesi beklentisinde artış yaşanıyor. Yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirmesi beklenen Fed'in süresi daralırken bunu fırsat olarak gören altın yatırımcıları alım tarafında bulunuyor.

Fed yöneticilerinden Daly ve Mester, Fed'in 2024 yılında üç defa faiz indirimine gitmesini beklediklerini açıklamalarının ardından ons altın 2288 dolara kadar yükseldi.

Ons altındaki yükselişe paralel olarak küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın da 2360 liraya kadar tırmandı ve rekor kırdı.

Kapalıçarşı'da gram altın 2422 liradan alınırken 2454 liradan satılıyor.

Bankalarda ise gram altın 2309 liradan alınırken 2447 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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