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Altında yeni dönem yarın başlıyor

#Altın#Çeyrek Hesabı#BANKA
Altında yeni dönem yarın başlıyor

Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla getirilen yeni sistem yarın başlıyor. Vatandaşlar yarından itibaren doğrudan çeyrek hesabı açabilecekler.

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HANGİ HESAPLAR VAR?

Vatandaşlar, fiziki altınlarını, rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığı ile banka hesaplarına aktarabilecek. Ayrıca banka şubeleri kanalıyla da fiziki altın teslim edebilecek. Bankalar bazı şubeleri altın toplama işlemlerine sürekli aracılık edecek. Hurda altın değerlemesinde BDDK tarafından belirlenen milyem değerleri kullanılacak. Vatandaşlar bu asgari değerler üzerinde kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcular üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler. Kuyumcular, rafineriler ve bankalar arasında kurulacak teyit mekanizması çerçevesinde vatandaş işlemini gerçekleştirip kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığına ilişkin teyidi alacak. Vatandaşlar sisteme girmeleri halinde; “Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı” tercih edebilecek. Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Katılma Hesaplarına yönelik Merkez Bankası’nın bir düzenleme yapması bekleniyor. Bu düzenlemenin salı günü de çıkabileceği ifade ediliyor.

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Vatandaşın elde edeceği getiri; sistem dahilinde seçmiş oldukları yatırım aracı ve bankaya bağlı olarak değişebilecek.

GETİRİ BANKAYA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Sağlanacak ek avantajlar, ilgili bankalarca ve oluşturulacak platformlarda vatandaşlara duyurulacak. Vatandaşlar sistem dahilinde fiziki altınlarını teslim ettikten sonra istedikleri zaman fiziki altın ya da TL olarak geri alabilecek. Geri alınacak fiziki altın 24 ayar gram, külçe veya çeyrek ya da Darphane altını olacak. Ancak vade ve hesap türüne bankalar tarafından farklı uygulamaların olması mümkün olabilecek.

ÇEYREK HESAP AÇILABİLECEK

Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına 1 Mart’tan itibaren başlanacak. Vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarını değerleme şekillerinde değerlendirdikten sonra birebir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Çeyrek ve katları olan yarım ya da tam altın da hesaba alınabilecek. Ancak yarım altın getirildiğinde 2 çeyrek, tam altın getirildiğinde 4 çeyrek olarak hesaba girecek. Vatandaş hesabında yatırdığının çeyrek karşılığını görecek. Geri verilirken de çeyrek altın olarak verilecek.

 

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#Altın#Çeyrek Hesabı#BANKA

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