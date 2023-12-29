×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Altında hızlı yükseliş! Yeni rekor geldi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altında hızlı yükseliş Yeni rekor geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 09:42

Gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da gram altın saat 03.46 itibarıyla 2054 liraya çıktı.

Haberin Devamı

Altın fiyatları yılın son işlem gününde rekor kırmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite, ABD Merkez Bankası'nın 2024 yılında faiz indireceğine yönelik beklentiler altını destekliyor.

ONS ALTIN PRİMLİ

Ons altın güne 2066 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2064 dolar, en yüksek de 2073 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2072 dolardan işlem görüyor.

ULUSLARARASI PİYASALARDA REKOR

Gram altın uluslararası piyasalarda komisyonsuz 1983 liraya kadar yükseldi. Şu sıralar 1966 liradan alıcı buluyor.

Gözden KaçmasınEv sahibi ve kiracılar dikkat Ücretler belli oldu... Karar Resmi Gazetede yayımlandıEv sahibi ve kiracılar dikkat! Ücretler belli oldu... Karar Resmi Gazete'de yayımlandıHaberi Görüntüle

KAPALIÇARŞI'DA REKOR VAR

Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı saat 03:46 itibarıyla 2054 liraya kadar yükseldi ve tarihi rekorunu kırdı. Şu sıralar Kapalıçarşı'da alış 2012 lira, satuş 2030 liradan işlem geçiyor.

BANKALARDA DA YÜKSELİŞ VAR

Bankalarda gram altın 1983 liraya kadar yükseldi. Şu sıralar alış 1934 lira, satış 1997 liradan işlem görüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!