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Altında güçlü hareket! Gram yeniden rekor kırdı

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altında güçlü hareket Gram yeniden rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 08:16

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. ABD'den gelen pozitif veriler altını olumlu etkilerken gram altın tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.

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Ons altın fiyatlarındaki hareket piyasalarda dengeleri değiştirmeye başladı. 2000 dolara doğru hareket etmeye başlayan ons altın gram altın tarafında da ivme yarattı. 9 ayın zirvesinde işlem gören ons altınla birlikte gram altın da 1165 liraya tırmandı.

FED'İN OLASI AKSİYONLARI FİYATLANIYOR

ABD'de enflasyonun düşüş eğilimine girmesi ve bundan dolayı Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatacağı, 2023 yılı içinde faiz indirimlerine gideceği beklentisi altının güçlenmesinde ana sebep olarak öne çıkıyor.

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Ons altın fiyatları 1929 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş gram altın fiyatlarına da pozitif yansıdı. Güne 1159 liradan başlayan gram altın gün içindeki alımlarla 1165 liraya kadar tırmandı.

UZMANLAR 1933 DOLARI İŞARET EDİYOR

Ons altında ilk direnç olarak 1933 dolar ön plana çıkıyor. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte sırasıyla 1942-1956 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirten uzmanlar destek olarak da 1919 ve 1897 dolar seviyelerini ön plana çıkardı.

 

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#Altın#Emtia#Fiyat

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