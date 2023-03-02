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Altında güçlenme hareketi görülmedi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altında güçlenme hareketi görülmedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 08:37

Altın fiyatları merkez bankalarının faiz artırımı öngörüleri nedeniyle stabil seyretmeye devam ediyor.

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Küresel enflasyon sorunu altın fiyatlarını etkilemeye başladı. Bir süre hızlı yükseliş gösteren altın merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmeyi sürdürmelerini açıklamalarıyla birlikte düşüşe geçti. 1185 lirayla tarihi zirvesini gören gram altın hızla düşüş gösterdi ve 1100 liranın altına sarktı.

Enflasyonu düşürmek için faiz artırma yöntemini tercih eden Fed ve ECB nedeniyle ons altına olan talep geriliyor. Ons altın güne 1837 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1831 dolar, en yüksek de 1838 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1832 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA DEĞER KAYBINDA

Ons altındaki cansız seyir gram altın fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Gram altın güne 1115 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1111 lira, en yüksek de 1117 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1112 liradan alıcı buluyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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