Altında yükseliş sürüyor

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Altın fiyatları ABD enflasyonu sonrasındaki düşüş stresini üzerinden attı. ABD'de enflasyonun yüksek gelmesi altın fiyatlarını bir süreliğine düşürse de sonrasında yine hareketlilik başladı. Her ABD enflasyon verisi sonrasında altın fiyatlarında kısa süreli aşağı veya yukarı hareketler olduktan sonra denge noktası bulunuyor.

Ons altın güne 2032 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2030 dolar, en yüksek de 2034 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2033 dolardan işlem görüyor.

Gram altın uluslararası piyasalarda güne 2032 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2027 lira, en yüksek de 2048 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar komisyonsuz olarak 2039 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2101 liradan alınırken 2131liradan satılıyor.