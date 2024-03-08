Altında ‘alış’ makası açıldı

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Son bir haftadır altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasadaki bu hareketlilik, altının alış fiyatları arasındaki makası ilk kez 100 liranın üzerine taşıdı. Dün Kuyumcukent’te 3 bin 773 TL’den, Kapalıçarşı’da 3 bin 820 TL’den işlem gören çeyrek altın, aynı gün İstanbul’un farklı ilçelerindeki kuyumcularda 3 bin 900 TL’yi aştı.

Hürriyet’e konuşan Kuyumcukent esnafı Veysi Amcalar, altın fiyatlarında oynaklığın olmadığı dönemlerde lokasyonuna göre 50-60 lira arasında değişen bu farkın son günlerde ilk kez 100 lirayı aştığını, hatta lokasyona göre 150 liraya kadar çıktığını söyledi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Semt kuyumcularıyla çarşı arasındaki makas doğal, ancak son günlerde bu makas açıldı. Altının ons fiyatı bir saat içinde aşırı inip çıktığı için kuyumcular da makası açık tutuyor. Çünkü satınca yerine koyabilirler mi koyamazlar mı emin olamıyorlar” diye konuştu.

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‘ANİ YÜKSELİNCE MAKASI AÇTILAR’

46 yıllık kuyumcu Veysi Amcalar, aradaki makasın açılmasının nedenlerine ilişkin “Semtlerde satılan altın her zaman daha pahalı. Sadece sarrafiye değil, bir küpe de alsanız fiyat farkı var. Son günlerde fiyatlar çok ani yükselince aradaki makası biraz daha açtılar” diye konuştu.

İKO Başkanı Atayık da, söz konusu farkın aslında 6 aydır olduğunu ancak son bir ayda daha görünür hale geldiğini ifade etti.

‘ZAMAN VE YOL FARKI’

Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise, “Serbest piyasa... Fiyat hızlı yükseldiğinde kuyumcu da kendini oynaklığa karşı garantiye almak istiyor” diye konuştu. Benzer durumun döviz işlemlerinde de oluştuğunu anımsatan Yıldırımtürk, “Kapalıçarşı’da döviz alış satışı arasında 10 kuruş fark var. Ancak Çarşı’dan çıkıp Çemberlitaş’a giderseniz bu fark 50 kuruşa, Sirkeci’de 70 kuruşa, Kadıköy’de 1 liraya çıkabiliyor. Dövizde nasılsa altında da merkezden uzaklaştıkça fiyat farkı oluyor. Bunu zaman ve yol farkı olarak değerlendirmek daha doğru” değerlendirmesinde bulundu.

GLOBALDE YÜKSELİYOR

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Hem ons hem de gram altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri yaklaşırken değerli metalde de yükseliş hızlanıyor. Altının ons fiyatı dün 2 bin 161 dolarla tüm zamanların zirvesini görürken, gram altın fiyatı da 2 bin 330 TL’nin üzerini gördü. Hem dolar cinsi ons fiyatlarındaki yükseliş hem de dolar/TL kurundaki artış, TL cinsi altın fiyatlarında hızlı yükselişi beraberinde getirdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacak olması, altın fiyatlarında artışları da beraberinde getiriyor.

FİYATLAR EŞİTLENDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, geçmiş yıllarda üretildiği için daha uyguna satılan eski tarihli altın fiyatlarının, yenisinin fiyatlarını yakaladığını söyledi. Yıldırımtürk, “Piyasada çeyrek ve Cumhuriyet altını konusunda sıkıntı var. Esnaf, ‘fiyat düşer, elimde yüksek maliyetli ürün kalır’ düşüncesiyle elindeki altını Darphane’ye götürüp çeyrek ya da Cumhuriyet altını bastırmak istemiyor. Bu yüzden altın bulunamayabiliyor. Son bir aydır var bu durum” diye konuştu. Bu sıkıntının bir nedeni de altın ithalatına getirilen kotadan kaynaklanıyor.