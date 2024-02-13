Altında ABD enflasyonu etkisi! Sert düştü

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ABD'de Ocak ayında tüketici enflasyon aylık yüzde 0.3 yıllık bazda ise yüzde 3.1 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Enflasyonun yüksek gelmesi ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi patikasına girme sürecini erteleyeceği beklentisini de doğurdu.

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Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi dolara güç kazandırırken altına satış getirdi. Ons altın 1995 dolara kadar geriledi.

Gram altın ise komisyonsuz olarak 1971 liraya kadar düşüş gerçekleştirdi.

Kapalıçarşı'da gram altın 2044 liradan alınırken 2055 liradan satılıyor.