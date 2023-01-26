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Altın yerinde duramıyor! Yeni rekorlar geldi

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın yerinde duramıyor Yeni rekorlar geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:29

Ons altındaki güçlü yükseliş gram altına da pozitif yansıdı. Gram altın fiyatları 1178.8 lira ile tarihi yüksek seviyeye çıktı.

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Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bir gün yükselip ertesi gün dinlenmeye çekilen altın bugün tarihi rekor kırdı. Ons altının 1949 dolara kadar yükselmesiyle birlikte gram altın da 1178.8 lirayı gördü.

Küresel enflasyon sorununun aşılmaya başladığına yönelik beklentiler, Fed'in faiz artırım hızını azaltacağına yönelik tahminler, Çin ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesi, Hindistan'daki dev altın talebi yükselişi hızlandırıyor.

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GRAM ALTIN TARİHİ YÜKSEK SEVİYEDE

Gram altın güne 1176 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1174 lira, en yüksek de 1178,8 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1176 lira seviyesinden alıcı buluyor.

ABD VERİSİNE ODAKLANILDI

Piyasalar ABD'den gelecek 2022 yılının son çeyrek dönemine ilişkin öncü GSYH rakamlarına odaklanacak. ABD'de bir önceki dönemde GSYH'de yüzde 3,2 büyüme yaşandı.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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