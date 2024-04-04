Altın yeniden rekor kırdı

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Altın fiyatları Fed'i fiyatlamaya devam ediyor. Fed'in faizi indirme ihtimalinin artması altını destekliyor.

Ons altın güne 2300 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2296 dolar, en yüksek de 2304 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2300 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2363 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2355 lira, en yüksek de 2367 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2361 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2416 liradan alınırken 2438 liradan satılıyor.