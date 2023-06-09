×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın yeniden rekor kırdı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın yeniden rekor kırdı
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 08:22

Altın fiyatları her geçen gün rekorlarına bir yenisini daha ekliyor. Gram altın 1494 lirayla yeni rekorunu kırmış oldu.

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda fiyatlamalar devam ederken altın iç piyasada rekor üstüne rekor kırıyor. ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun ortadan kalkmaması, dün açıklanan ABD işsizlik maaşı başvurularının yüksek gelmesi ve küresel diğer ekonomik sorunlar altını güçlendiriyor.

Ons altın dün ABD işsizlik maaşı başvurusu verilerinin olumsuz gelmesinin ardından prim yapmaya başladı. 2000 dolara yaklaşan ons altın gram altını da yükseltti.

Ons altın güne 1965 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1962 dolar en yüksek de 1966 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1963 dolardan işlem görüyor.

Gözden KaçmasınBinance UStan dolara vetoBinance US'tan dolara veto!Haberi Görüntüle

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın fiyatları döviz kurları ve ons altındaki volatilitenin eşliğinde yeni rekoruna imza attı. Gram altın güne 1460 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1459 lira, en yüksek de 1494 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1480 liradan işlem görüyor.

Haberin Devamı

BİR YILDA YÜZDE 47 KAZANDIRDI

 Gram altın geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1017 liradan alıcı buluyordu. Böylece son bir yılda yüzde 47 oranında kazanç sağlamış oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlar yanıtladı: Bu sene yaz gelmeyecek mi El Nino etkisiyle Türkiyeyi nasıl bir hava durumu bekliyor

Uzmanlar yanıtladı: Bu sene yaz gelmeyecek mi? El Nino etkisiyle Türkiye'yi nasıl bir hava durumu bekliyor?

#Hava Durumu
10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi!

#Endometriozis
Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı Tepki çeken görüntüler...

Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı! Tepki çeken görüntüler...

#Endonezya