Altın yeniden rekor kırdı

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda fiyatlamalar devam ederken altın iç piyasada rekor üstüne rekor kırıyor. ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun ortadan kalkmaması, dün açıklanan ABD işsizlik maaşı başvurularının yüksek gelmesi ve küresel diğer ekonomik sorunlar altını güçlendiriyor.

Ons altın dün ABD işsizlik maaşı başvurusu verilerinin olumsuz gelmesinin ardından prim yapmaya başladı. 2000 dolara yaklaşan ons altın gram altını da yükseltti.

Ons altın güne 1965 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1962 dolar en yüksek de 1966 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1963 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın fiyatları döviz kurları ve ons altındaki volatilitenin eşliğinde yeni rekoruna imza attı. Gram altın güne 1460 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1459 lira, en yüksek de 1494 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1480 liradan işlem görüyor.

Haberin Devamı

BİR YILDA YÜZDE 47 KAZANDIRDI

Gram altın geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1017 liradan alıcı buluyordu. Böylece son bir yılda yüzde 47 oranında kazanç sağlamış oldu.