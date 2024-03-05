Altın hiç olmadığı kadar değerli! Yüzde 92.5 kazandırdı

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Altın fiyatları hızla yükseliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi yüksek tutması nedeniyle uzun süre yataya yakın primlenen altın, Fed'in faiz indirme patikasına gireceğine yönelik beklentilerle güçleniyor. Fed'in Haziran ayında faiz indirime geçebileceği uzun zamandır dillendirilirken ortada kesin bir tarih bulunmuyor ancak her geçen gün faiz indirimine yaklaşıldığı gerçeği de göz ardı edilemiyor.

Bu gelişmeler ışığında küresel çapta altına olan talep hızlanmaya başladı. Ons altın 2123 dolara kadar yükseliş gösterdi. Şu sıralar 2122 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın ise 2166 liraya kadar tırmandı. Şu sıralar 2157 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2228 liradan alınırken 2240 liradan satılıyor.

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Bankalarda ise altın 2127 liradan alınıp 2196 liradan satılıyor.

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BİR HAFTADA YÜZDE 7, BİR YILDA YÜZDE 92.5 KAZANDIRDI

Altın fiyatları son 7 işlem gününde yüzde 7 civarında prim yaptı. 1 ayda yüzde 9, yılbaşından bu yana yüzde 11, son bir yılda ise yüzde 92.5 kazanç sağladı. Enflasyondan arındırılınca kazanç düşmüş olsa da mevduattan daha fazla getiri sağladığı gerçeği karşımıza çıkıyor. Yüzde 45 yıllık faizle mevduatın kümülatif getirisi yüzde 55 seviyesinde gerçekleşiyor.