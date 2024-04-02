Altında yeni rekor... Gram altın ne kadar oldu?

Haberin Devamı

Cuma günü ABD'de enflasyon verilerine yön veren çekirdek PCE rakamları açıklandı. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, verilerin bekledikleri doğrultuda geldiğini ve faiz indirmek için acelelerinin olmadığını söyledi. Altın yatırımcıları hem Fed'in hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin faiz indirimine odaklanmış durumda. Zira kesintiler ile yatırımcıların altına yönelmesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fed'in bu yıl 3 kez faiz indirmesini ve Avrupa Merkez Bankası'nın parasal gevşeme politikasına yakında bekleyen yatırımcıların hareketleri doğrultusunda ons altın Pazartesi 2265 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ons altın bugün de değer kazanarak 2266 dolar seviyesi ile rekorunu tazeledi. Altının ons fiyatının yönü ile gram altın fiyatı da dün 2362 TL'yi görerek rekor kırmıştı. Gram altın bugün 2347 TL seviyesini gördü.

Haberin Devamı

Ons altın saat 15:13 itibarıyla 2258 dolara gerilerken gram altın ise 2337 TL'ye çekildi.

Serbest piyasada ise gram altının fiyatı 2421 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altının satış fiyatı 4192 TL'den, tam altın ise 16363 TL'den satılıyor.