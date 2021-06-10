Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 521,5 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste dördüncü güne taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 519,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 853 lira, Cumhuriyet altını da 3.498 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.881 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahvilindeki talep artışı ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.



Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması halinde varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.



Öte yandan, ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.



Bugün, ayrıca ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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