Altın fiyatlarında sert hareket! ABD enflasyonu beklentilerin üstünde

Haberin Devamı

Altın fiyatları Fed'in faiz indirimi ihtimalini erken fiyatladı. ABD'de Aralık ayında enflasyon tahminlerin oldukça üstünde gerçekleşti. ABD'de Aralık ayında enflasyon aylık 0.3 yıllık yüzde 3.4 olarak gerçekleşti. Aylıkta beklenti yüzde 0.2, yıllıkta ise 3.2 seviyesindeydi.

ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte altın fiyatları gerileme gösterdi.

ABD Merkez Bankası Fed, faizi enflasyon ve işsizlikteki verilerde oluşacak olan ılımlı havaya göre değiştirmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon nedeniyle faiz indirimi süreci bir süre daha ertelenmiş oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2023 dolar, en yüksek de 2041 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2031 dolardan işlem geçiyor.

Haberin Devamı

KOMİSYONSUZ GRAM ALTIN DURGUN

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak işlem gören gram altın güne 1948 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1939 lira, en yüksek de 1970 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1960 liradan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN SAKİN

Kapalıçarşı'da gram altın 2045 liradan alış, 2053 liradan satış olarak işlem görüyor.

BANKALARDA MARJ ARALIĞI AÇIK

Bankalarda alış 1936, satış 1998 lira seviyelerinde işlem görüyor. Marj aralığı 62 lira seviyesinde.