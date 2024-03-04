×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 07:57

Altın fiyatları yükseliş grafiği sürdürmeye devam ediyor. Ons altın 2086 dolara kadar yükseldi.

Haberin Devamı

Altın yatırımcılarını mutlu edecek yükseliş hareketi başladı. Fed'in faizi sabit tutup indirim yapmayacağına yönelik beklentiler güçlense de altın fiyatları yükseliyor.

Ons altın güne 2083 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2079 dolar, en yüksek de 2086 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2081 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2102 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2097 lira, en yüksek de 2131 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2100 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2154 liradan alınırken 2169 liradan satılıyor.

Gözden KaçmasınB segmentinde fiyat ortalaması 1.4 milyon liraya C segmentinde 1.9 milyon liraya ulaştı... Otomobil fiyatlarında yatay seyirB segmentinde fiyat ortalaması 1.4 milyon liraya C segmentinde 1.9 milyon liraya ulaştı... Otomobil fiyatlarında yatay seyirHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!