Altın fiyatlarına neler oluyor?

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Gerilimden beslenen altın fiyatları normalleşmeye başladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesinin ardından hızla yükselen altın fiyatları bugün düşüşe geçti.

Ons altın güne 2378 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2366 dolar, en yüksek de 2383 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2372 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2462 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2449 lira, en yüksek de 2468 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2454 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2459 liradan alınırken 2476 liradan satılıyor.