Altın fiyatları yükselişte! Peki, devamı gelir mi?

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Altının ons fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 2’ye yakın yükselişle tamamlarken, yeni haftaya da değer kazancıyla başladı. Altında yaşanan değer kazancında, ABD 10 yıllık tahvillerinde ve dolar endeksinde yaşanan gevşeme etkili oldu. ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan güçlenmede ise, Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi etkili olurken; ons altın ile ters korelasyon içerisinde bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,84 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 2,83 seviyesinde bulunuyor. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi de yüzde 1,00 oranında değer kaybıyla 102,12 seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Yeni haftaya erken saatlerde yükseliş ile başlayan ons altında trendin devamının devrede olduğundan net şekilde bahsedebiliriz. Bundan sonraki ilk durak 1862 dolar olacaktır diye düşünüyorum. Buranın da aşılması halinde bu haftayı ons altının artıda kapatmasını beklerim” şeklinde değerlendirdi.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olumsuz gelen ekonomik veriler sonrası, daha hızlı sıkılaşacağına dair beklentiler sürerken; majör merkez bankaların ((ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) sıkılaşma politikalarına yönelik mesajları piyasalar açısından yön belirleyici olacak. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı ise 14-15 Haziran’da yapılacak.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın son 4 işlem gününde aralıksız yükselişini sürdürürken; bugün içerisinde en yüksek 1865 doları; en düşük ise 1844 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,87 oranında yükselişle 1862 dolardan işlem gördü.

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, gün içerisinde en yüksek 955,65 lira seviyesini, en düşük ise 940,40 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:20 itibarıyla yüzde 0,28 oranında yükselişle 944,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1552 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 384 liradan satılıyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 942 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 952 liradan başladı.

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ONS ALTIN HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLAYABİLİR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı





ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3 seviyesinin altına gevşemesi ve aynı zamanda ABD dolar endeksinin de düşüş gösterdiği geçen hafta bu iki önemli faktörün etkisiyle ons altın fiyatlarında yeniden bir toparlanma gördük. Bu toparlanma asıl olarak 1827 dolar seviyesinin üzerine çıkması ile kendisini gösterdi ve geçen hafta kapanışına doğru olan süreçte ons altında görünüm pozitife geçti.

Yeni haftaya erken saatlerde yükseliş ile başlayan ons altında trendin devamının devrede olduğundan net şekilde bahsedebiliriz. Bundan sonraki ilk durak 1862 dolar olacaktır diye düşünüyorum. Buranın da aşılması halinde bu haftayı ons altının artıda kapatmasını beklerim.

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GRAM ALTINDA 935 TL SEVİYESİ KRİTİK

Gram altın için ise nerdeyse haftalardır 900TL’nin alım için uygun olduğunu hatta 900TL altında seviyeler de yakalanırsa, karlı alım fırsatlarının ortaya çıkacağından bahsetmiştim. Nitekim gram altın tahminlerimde beni yanıltmadı. Haftayı 945TL üzerinde gören gram altında yükseliş trendi henüz bitmedi diye düşünüyorum. Ne zaman ve ne tip bir içerikte çıkacağı henüz belli olmayan enflasyona endeksli tahvil dolar/TL kurunda bir düzeltme yaratabilir. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu esnada gram altın fiyatında da bir gerileme olursa o zaman 935TL seviyesine doğru bir geri çekilmeyi takip etmek lazım. 935TL altına çekilme olmadığı takdirde gram altın varlıklarının elde tutulması ve yükseliş trendi ile birlikte hareket edilmesini destekliyorum. Şu anda halen ana yön kademeli şekilde yukarı olarak görülüyor.

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