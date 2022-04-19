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ALTIN FİYATLARI yükselişte! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 19 Nisan altın fiyatları canlı takip

#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın#Gram Altın
ALTIN FİYATLARI yükselişte Gram altın ve çeyrek altın ne kadar 19 Nisan altın fiyatları canlı takip

Altın fiyatları yükselişine yeni haftada da devam ederek beş haftanın zirvesine ulaştı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalar bu gelişmenin ardından hız kazandı. Altın alacak veya satacak olanlar anlık gelişmeleri yakından takip ediyor, işlemlerini buna göre yapıyorlar. Bu hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hafta genelinde yapılacak toplantılar fiyatların şekillenmesinde rol oynayacak. Peki, çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

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Altın fiyatları canlı takip ekranı yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın ve gram fiyatları alış-satış rakamları araştırılıyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 929 lira seviyesinden tamamlamıştı. Dün altının ons fiyatı, 1998 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 5 haftanın zirvesini görürken; gün içerisinde en düşük ise 1971 dolar seviyesini gördü. Gram altın bugün 930,62 liradan alınıyor ve 930,74 liradan satılıyor. 

GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 930,62 liradan alınıyor ve 930,74 liradan satılıyor. 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.512,00 liradan alınıyor, 1.527,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.022,00 liradan alınıyor, 3.056,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.035,00 liradan alınıyor, 6.089,00 liradan satılıyor. 

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IMF TOPLANTILARI ÖNEMLİ OLACAK

Bu hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hafta genelinde yapılacak toplantılar öne çıkacak. IMF’nin küresel büyümeye yönelik açıklayacağı beklentiler kritik olacak. ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, “IMF tarafından en son geçtiğimiz yıl ekim ayında açıklanan küresel finansal istikrar raporu ve ekonomik büyüme tahminleri, ons altın fiyatı üzerinde hareket yaratabilecek gelişmeler olarak izlenmesinde yarar var” şeklinde değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARI yükselişte Gram altın ve çeyrek altın ne kadar 19 Nisan altın fiyatları canlı takip

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da IMF tarafından düzenlenecek panelde perşembe günü konuşacak. Panele, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer politika yapıcılar da katılacak.

Başkan Powell bu panelde, Fed’in 3-4 Mayıs’ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısı öncesi son konuşmasını gerçekleştirecek. Piyasa aktörleri, Powell’ın vereceği mesajlarda sıkılaşma politikasına yönelik ipuçlarını arayacak. Powell daha önce yaptığı konuşmada, mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının yapılabileceğini belirtirken; ABD mart ayı enflasyonunun 40 yılın zirvesini yenilemesinin ardından Fed’den daha hızlı bir faiz artışı olabileceği beklentisi yükselmişti.

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Ayrıca mayıs toplantısında Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunda küçültmeye başlaması bekleniyor. Fed 15-16 Mart tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin açıkladığı tutanaklarda, aylık 95 milyar dolar bilanço daraltmanın uygun olacağını belirtmişti. Bu gelişmelerin dünyada dolar varlıklarını güçlendirmesi, test korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.

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