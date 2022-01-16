Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Ons altın geride kalan haftada dalgalı bir seyir izlese de haftayı 1800 dolar seviyesinin üzerinde kapattı. Haftanın ilk günü 1790 dolar ile 1802 dolar arasında dalgalanan ons altın günü 1802 dolardan kapattı.

Ons altın salı günü 1823 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gün içinde en düşük 1800 dolar seviyesine inen ons altın günü 1823 dolardan kapattı.

Ons altın hafta ortasında kazanımlarını artırdı. Gün içerisinde en düşük 1814 dolar seviyesine inen ons altın en yüksek 1828 dolar seviyesine çıktıktan sonra 1827 dolardan kapandı.

Ons altın perşembe günü ise düşüşe geçti. Gün içerisinde en düşük 1814 dolar seviyesine inen ons altın 1828 dolara çıktıktan sonra 1821 dolar seviyesinde günü kapattı.

Haftanın son günü ons altının en düşük kapanışı yaptığı ikinci gün oldu. Ons altın haftanın en yüksek gün içi seviyesini 1829 dolar ile cuma günü görse de bu seviyede kalıcı olamadı ve 1817 dolardan kapanışı yaptı. Ons altın cuma günü en düşük 1814 dolar olmuştu.

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Böylece ons altın haftayı yüzde 0.83 yükseliş ile tamamladı.

ALTINDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Geçen hafta 1830 dolar seviyelerinden 50 dolar civarında düşüş yaşayan ons altında yeniden toparlanma görmekteyiz. Yeni yıl ile birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında sıkılaşma beklentilerinde artış söz konusu. İstihdam piyasasında yaşanan toparlanma (özellikle işsizlik oranının yüzde 3.8’e düşmesi önemli) ve enflasyon endişeleri Fed’in daha hızlı bir şekilde sıkılaşmasını sağlayacak gibi gözüküyor.

Halihazırda Fed, mart ayında tahvil alımlarını bitirecek. Ardından faiz artırması ve 8 trilyon civarında olan bilançosunu küçültmesi bekleniyor. Bu beklentiler ile birlikte, ABD 10 yıllık faizleri yüzde 1.81’i test etti ve bu durum piyasaları rahatsız etti. Fakat bu rahatsızlığın uzun sürmediğini ve piyasalarda yeniden toparlanma olduğunu görüyoruz.

Ben bu toparlanmanın kalıcılı olmayacağını ve gelecek aylarda piyasalarda daha kuvvetli bir bozulma olacağını düşünüyorum. Özellikle ABD 10 yıllık faizleri yüzde 1.98 üzerinde kalmayı başarabilirse, bu durum hem risk iştahı hem de ons altın için negatif olacaktır.

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Aslında ons altın uzun bir süredir net bir hareket yapmadı. Düşüşler de yükselişler de belirli bölgeler arasında gerçekleşiyor. Ons altın için yukarıda 1832-1850 dolar aralığını önemli direnç bölgesi, olarak izliyorum. Mevcut görünümde bu bölge altında kalınması yeniden baskıya neden olabilir. Aşağıda ise, 1785 desteği kritik. Bu seviyenin altı baskı bölgesi olacaktır.

GRAM ALTINDA DALGALI SEYİR

Geride kalan haftada gram altın da ons altın gibi dalgalı bir seyir izledi. Gün içinde 788 TL ile 805 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın 799 TL sınırında günü kapattı.

Salı günü ise gün içi en yüksek 810 TL'ye kadar yükselen gram altın, en düşük ise 796 TL'yi gördü. Gram altın kapanışı 808 TL seviyesinde gerçekleştirdi.

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Gram altında haftanın ilk iki günündeki yukarı yönlü hareket çarşamba günü yönünü tersine çevirdi. Gram altın gün içinde en yüksek 810 TL seviyesini görse de 771 TL'ye kadar düştü ve günü 777 TL'den kapattı.

Perşembe günü kayıplarının bir kısmını geri alan gram altın, 772 TL ile 802 TL arasında dalgalı bir seyir izledikten sonra kapanışta 795 TL seviyesine geldi.

Haftanın son gününde daha sakin bir seyir izleyen gram altın, gün içinde en düşük 785 en yüksek ise 801 TL'yi gördükten sonra 790 TL seviyesinde günü tamamladı.

Böylece ons altın haftayı yüzde 1.12 yükseliş ile tamamladı.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto paraların genelinde, altında olduğu gibi dalgalı bir seyir hakimdi. En yüksek hacimli kripto para Bitcoin son 7 günde yüzde 3.32 yükselirken son 24 saatlik yükseliş de yüzde 0.6 oldu. Bitcoin bu performansı ile 43 bin 200 doların hemen üzerinde bulunuyor.

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İkinci sırada gelen Ethereum ise son bir haftada yüzde 6.4 yükseliş gerçekleştirdi. Ethereum'un son 24 saatlik performansı da Bitcoin ile benzer şekilde yüzde 0.7 yükseliş şeklinde. Kripto paranın güncel fiyatı 3 bin 300 doların üzerinde bulunuyor.

Önde gelen kripto aralar arasında son bir haftada en iyi performansı Binance Coin gösterdi. BNB'de son 7 günde yaşanan yükseliş yüzde 14.1 oldu. Kripto para son 24 saatte ise yüzde 0.6 yükselerek 496 dolar seviyesine çıktı.