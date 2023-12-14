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Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fed'in kararları etkili oldu

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları tırmanışa geçti Fedin kararları etkili oldu
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 08:03

ABD Merkez Bankası Fed'in 2024 yılında faiz indirimi olacağına yönelik algı yaratması altın fiyatlarını destekledi. Ons altın 2039 dolara kadar yükseldi. Gram altın 1900 lirayı aştı. İşte son rakamlar...

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ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Bunun yanında önümüzdeki yıl için parasal sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğine yönelik yarattığı algıyla birlikte piyasalarda hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.

Ons altın Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın açıklaması esnasında sert yükseliş hareketleri gösterdi.
Ons altın güne 2023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2021 dolar, en yüksek de 2039 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2031 dolardan fiyatlanıyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 2148 dolardı.

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GRAM ALTIN DA PRİMLİ

Gram altın ise güne 1883 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1881 lira, en yüksek de 1902 lirayı gördü. Şu sıralar 1894 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 1928 liraydı.

UZMANLAR ROTAYI ÇİZDİ

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Uzmanlar ons altının 2032 doların üzerinde kalması halinde 2054 dolara doğru yükseliş gerçekleştireceğini belirtti.

Fed'in güvercin tavrının altını yükselttiğine değinen uzmanlar bu ayı dolar için düşüş, altın için ise fayda sağlayan ay olarak ilan etti.

2024'TE ZİRVELERE ULAŞABİLİR

Analistler Fed'in faiz indirimlerine 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde başlayabileceğine değinirken altının 2024'te yeni zirvelere ulaşabileceğini de belirtti.

AMB VE BOE'NİN FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

Fed'in ardından piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklandı.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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