Altın fiyatları tırmanışa devam ediyor

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Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ons altın tarafındaki güçlenme gram altına da pozitif yansıdı. Çin'deki koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi ve ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güç kaybetmesi ons altını 1810 dolar seviyesine kadar yükseltti.

Ons altına paralel olarak gram altın tarafında da prim görüldü. Gram altın tarihi yüksek seviyesi olan 1084,4 liraya kadar tırmandı. Yüzde 1'e yakın primli seyreden gram altın şu sıralar 1083,4 liradan alıcı buluyor.

ANALİSTLER YÜKSELİŞİN DEVAMINI BEKLİYOR

Analistler spot altında yukarı hareketin 1816 dolar/ons seviyesine kadar devam etmesini bekliyorlar. Buranın kırılması halinde 1825-1830 dolar/ons aralığı yeni hedef olacak.

Bugün için destek noktaları 1806-1802 dolar/ons aralığında. Buranın altında inilmesi halinde 1796 dolar/ons görülebilir.