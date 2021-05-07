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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.05.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları 11 haftanın zirvesinde

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Altın fiyatları 11 haftanın zirvesinde

Küresel piyasalarda altın fiyatları 16 Şubat'tan bu yana düşüş eğilimi içerisindeydi. 16 Şubat'ta 1795 dolardan kapanan altının onsu bugün 1800 doların üzerinde işlem görüyor.

Uzun süredir durgun seyreden altın fiyatları ons altındaki yükselişle birlikte güç kazanmaya başladı. 1700 dolar seviyelerine sıkışan altın 1800 dolar direncini kırarak yükseliş kaydetmeye başladı. Gram altın bugün 485.1 liraya kadar yükseldi. Ons altın ise 1822 dolar seviyesine çıktı. Böylece altın fiyatları 11 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Altın fiyatları 11 haftanın zirvesinde

540 LİRAYA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Altın fiyatları koronavirüs pandemisinin başlarında hızlı yükseliş göstermeye başlamıştı. 6 Kasım 2020 tarihinde 540 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan gram altın bu tarihten sonra onstaki düşüşle birlikte gerilmeye başladı.

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