Altın 3,5 ayın dibini gördü: Bu seviye yön belirleyici olacak

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Altının ons fiyatında düşüş eğilimi devam ederken; ons altın haftanın ilk işlem gününde 31 Ocak tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte majör Merkez Bankalarının daha agresif parasal sıkılaşmaya gidebileceği beklentileri etkili oluyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha sert faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi yükselirken; altın fiyatları ters korelasyon etkisiyle geriliyor. Doların dünyada en çok işlem gören 6 para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi; bugün 105 seviyesine kadar yükselerek; Aralık 2002 tarihinden bu yana zirvesine ulaştı. Dolardaki bu güçlenme, altın fiyatlarını baskılayan en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda ise, yüzde 0,05 oranında düşüşle 104,51 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 2,95 seviyesine kadar yükselirken; 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,61’e tırmandı. Merkez Bankalarından ve başkanlarından parasal sıkılaşmaya yönelik gelecek mesajların, piyasalar açısından yön belirleyici olması bekleniyor.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde 1786 dolar seviyesine kadar gerileyerek, 3,5 ayın en düşük seviyesini görürken; gün içerisinde en yüksek 1882 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,51 oranında düşüşle 1802 dolardan işlem gördü.

Altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 936,74 lira seviyesini, en düşük 893,53 lirayı gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; saat 13:13 itibarıyla yüzde 0,39 oranında yükselişle 905,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1502 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 169 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 901 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı.

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ALTINDA 1780 DOLAR SEVİYESİ YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu





Yeni haftaya 1810 dolar seviyesinden başlayan ons altın, piyasada önemli bir fiyatlama olmamasına rağmen sabah saatlerinde 1786 dolar seviyesine kadar geriledi.

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Ons altın piyasalarda güvenli liman olarak bilinir; fakat her dönem bu özelliğini taşımıyor. Örneğin, son iki haftada piyasalarda riskli varlıklarda sert düşüşler yaşanırken ons altın yükselemedi; aksine baskı altında kaldı. Dolar endeksindeki kısmi geri çekilme ve ABD borsalarındaki kısmi toparlanma ise, ons altını son günlerde baskı altında tuttu. Bu durum bize korelasyonların dönem dönem bozulduğunu gösteriyor.

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TEKNİK SEVİYE TAKİBİ DAHA SAĞLIKLI

Böyle dönemlerde teknik seviye takibinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü temel korelasyonlar çalışmadığı için, bu taraftan bir sinyal bulmak zor olacaktır. Teknik olarak ise; 1780 bölgesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk düşüncem bu bölge üzerinde toparlanmanın gelmesi yönünde. Yaşanabilecek yükselişlerde ise, 1838 seviyesi direnç olarak izlenebilir ve kar realizasyonu için değerlendirilebilir. Ons altındaki mevcut baskının daha da artması 1780 altında bir fiyatlama ile mümkün olacaktır.