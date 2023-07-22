ALO 181'e 6 ayda 640 bin çağrı... Bakan Özhaseki: İşlemleri kolaylaştırıyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezi ile 2023 yılının ilk yarısında 640 bin 795 çağrı kayıt altına alındı.

Bakanlığın ALO 181 Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlara, konut projeleri, tapu işlemleri, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları, deprem bölgesinde başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, çevre kirliliği gibi birçok konuda bilgi veriliyor. ALO 181 Çağrı Merkezi aracılığıyla tapu ve kadastro işlemlerinde de vatandaşların kolaylıkla randevu alması, Web Tapu üzerinden başvuru yapması sağlanıyor.

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8 BİN 472 AFETZEDE ‘YERİNDE DÖNÜŞÜM’ İÇİN ARADI

2023 yılının ilk 6 ayında 640 bin 795 çağrı alan ALO 181 Çağrı Merkezi, depremzedeler tarafından da yoğun şekilde arandı. Bakanlık tarafından 17 Temmuz’da hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi hakkında ALO 181’i arayan 8 bin 472 afetzede konu hakkında bilgi aldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız bünyesindeki ALO 181 Çağrı Merkezi ile Tapu randevusu, Web tapu başvurusu işlemlerini kolaylaştırıyor, ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize ilişkin soruları cevaplıyoruz. Her daim yanlarında olduğumuz vatandaşlarımızın özellikle tapu başvurularındaki bekleme süresini azaltarak zamandan tasarruf sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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“WEB TAPU ÜZERİNDEN VATANDAŞLARIN İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTI”

ALO 181 çalışmaları hakkında bilgi veren Yönetim Bilgi Sistemi Daire Başkanı Dr. Ebru Köseoğlu, Çağrı Merkezi’nden vatandaşların hafta içi 08.00-18.00 saatleri arası tapu randevularını alabildiğini aktararak, “Vatandaşlarımız, tapu ile ilgili her türlü bilgiyi ALO 181 üzerinden almaktadır. ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden Web Tapu aracılığıyla satış işlemlerini yapabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİ ŞİKÂYETLERİNİ DE ALO 181’E AKTARIYOR

Bakanlık ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün ise, çevre kirliliğine karşı vatandaşların hassasiyetle hareket ettiğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın, Bakanlığımızın ALO 181 ve WhatsApp ihbar hattına iletmiş olduğu talep ve şikâyetlerini alıyoruz. Online olarak yetkili il müdürlüğümüze iletiyoruz.” diye konuştu.