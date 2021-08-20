Almanya’ya elektrikli araç için şarj cihazı ihraç edecek

Buna göre Vestel, Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden E.ON ile elektrikli şarj cihazları üretimi için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre E.ON, Vestel ile imzalanan anlaşma ile elektrikli araç şarj cihazı portföyünü yeni ve son teknoloji ürünlerle genişletecek. Elektrikli araç kullanımı her geçen gün artan Almanya’da evlerde ve yol üzerinde yaklaşık 28 bin E.ON elektrikli araç şarj noktası bulunuyor. Şarj istasyonlarında Vestel tarafından üretilen elektrikli şarj cihazları kullanılacak.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Dünya kaynaklarının etkili ve dengeli kullanımı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmenin en önemli yolu hem bireysel hem de kurumlar olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanmaktan geçiyor. Yenilenebilir enerjiden yararlanan elektrikli araçların kullanımının artması önemli, ancak şarj noktalarının ulaşılabilirliği ve yaygınlaşması da en az bu konu kadar önem taşıyor. Vestel olarak bu alanı yatırım planlarımıza çok önceden almıştık. Bu vizyon sonucunda yurtdışında birçok iş birliği ve anlaşma gerçekleştiriyoruz. Son olarak Almanya’nın köklü enerji şirketlerinden E.ON ile anlaşmaya vardık. Almanya’daki şarj istasyonlarında Vestel teknolojisi kullanılacak” ifadelerini kullandı.

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