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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Almanya'da ZEW güven endeksi düştü

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Almanya'da ZEW güven endeksi düştü

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3. dalgadan endişe duymasının etkisiyle mart ayına göre 5,9 puan azalarak 70,7 puana geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Kovid-19’da 3.dalga endişeyle nisanda marta kıyasla 5,9 puan düştü.

Martta 76,6 puan olan endeks, bu ay 70,7 puan seviyesine geriledi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi, nisanda 53 puan olması yönündeydi.
Endeksteki düşüş, Kasım 2020’den beri ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da nisanda Mevcut Durum Endeksi ise mart ayına kıyasla 12,2 puan artarak eksi 48,8 puana çıktı. ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, finans piyasası uzmanlarının nisanda ekonomik toparlanmaya ilişkin bir önceki aya göre daha az heyecanlı olduklarını belirterek, “Sıkı karantina kuralları uygulanacağına dair endişeler, özel tüketime yönelik beklentileri düşürüyor." ifadelerini kullandı.

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