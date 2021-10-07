Almanya'da sanayi üretimi "ara mal sıkıntısı" nedeniyle geriledi

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4 düştü. Söz konusu düşüş, Nisan 2020’den bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,4 gerileme yönündeydi. Aylık yüzde 1 artış olarak açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,3 artış olarak revize edildi. Veriler, ağustosta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 4,7 gerilediğini ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 7,8 ve ara malı üretimi yüzde 2,4 düştü.

Temmuzda tüketim malları üretiminde yüzde 2,6 ve inşaatta ise yüzde 3,1 azalış kaydedildi. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 4,1 düşüş oldu. Destatis, Alman sanayi üretiminin, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde altında kaldığını belirtti.



"HAM MADDE VE ARA MALLAR İÇİN TEDARİK DARBOĞAZLARI ÖNCEDEN TAHMİN EDİLENDEN DAHA CİDDİ"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminde üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapılmasının ardından ağustosta belirgin bir düşüş yaşandığı belirtildi. “Ham madde ve ara mallar için tedarik darboğazlarının önceden tahmin edilenden daha ciddi olduğu ortaya çıktığının” vurgulandığı açıklamada, otomotiv sektöründe bazı üreticilerin şirket tatillerinin bu yıl ağustos ayına denk gelmesinin de sanayi üretimindeki düşüşte rolü olabileceği ifade edildi. Açıklamada, "Genel olarak sanayi ekonomisinin görünümü bu nedenle (tedarik darboğazları) son zamanlarda bir miktar kötüleşti, ancak devam eden yüksek talep karşısında önümüzdeki aylar için temkinli iyimserlik korunuyor." denildi.



"STAGFLASYONA İŞARET EDİYOR"

Alman Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Bankası Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, üretim rakamlarıyla birlikte, toparlanma sürecinin durduğunun resmiyet kazandığını belirtti. Niklasch, “Bu tedarik darboğazlarına başta enerji fiyatları olmak üzere aynı zamanda yüksek maliyetler eşlik ettiği için "biraz stagflasyona işaret ediyor” ifadesini kullandı.



"TEDARİK ZİNCİRİ SÜRTÜŞMELERİ, GÜÇLÜ TEMELLERİ TAMAMEN BALTALADI"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de bugün açıklanan sanayi üretim verilerinin Alman endüstrisinin tedarik zincirindeki sıkıntıların zarar görmeye devam ettirdiğini gösterdiğini belirterek, "Ağustos ayında hayal kırıklığı yaratan sanayi üretimi, umut edilen toparlanma yerine, Alman ekonomisinin geleneksel büyüme motorunun üçüncü çeyrekte yeniden büyümeyi baltalayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı. Brzeski, “Dolu sipariş defterlerine ve düşük stoklara rağmen, Alman endüstrisinin ekonomik büyümenin itici gücü değil, baltalaması, uluslararası üretim süreçlerinin olumsuz tarafını gösteriyor. Tedarik zinciri sürtüşmeleri, güçlü temelleri tamamen baltaladı.” değerlendirmesinde bulundu.



ALMAN SANAYİCİLERİN ÜRETİM BEKLENTİLERİ YÜKSELİŞTE

Bu arada, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman sanayicilerin, üretimlerinin gelecek 3 ay içinde öncekinden daha fazla artmasını beklediklerini duyurdu. Ifo açıklamasında, ağustosta 27 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin eylülde 29 puana yükseldiği belirtildi. Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "Alman sanayicilerin devam eden iyi üretim beklentileri, korona pandemisi nedeniyle yakalama etkisine bağlanabilir." ifadesini kullandı. Wohlrabe, Almanya'da özellikle gıda şirketlerinin üretimlerini büyük ölçüde genişletmek istediklerini bildirdi. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin, çip kıtlığı gibi tedarik zincirinde yaşanan dar boğazlar nedeniyle 2021'de 25 milyar avro zarara uğrayacağını belirtmişti.