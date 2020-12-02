Almanya'da perakende satışlar ekimde arttı

Almanya'da reel perakende satışlar, Kovid-19’da ikinci dalganın başlangıcı ve Noel öncesine denk gelen ekimde bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde artarak yüzde 2,6 yükseldi.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin ekim ayı geçici verilerini açıkladı.



Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artış gösterdi. Satışlar, 2019'un ekim ayına göre ise yüzde 8 artış kaydetti.



Perakende satışların, Kovid-19’da ikinci dalganın başlangıcı ve Noel tatili öncesi, ekimde piyasalardaki aylık yüzde 1,2 artış beklentisinin üstünde gelmesi dikkati çekti.



Destatis, ekimde gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Ekim 2019'a göre reel olarak yüzde 7,3 arttı. Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 7,9 artış gösterdi.



İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ekimde yüzde 29,8 ve gıda dışı perakende satışlarında yüzde 9 artış kaydedildi.



Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yüzde 6,4 düşüş görüldü.



Almanya'da reel perakende satışlar, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,9 düşüş kaydetmişti.



Bu yılın ocak-ekim döneminde reel perakende satışlar koronavirüs salgınına rağmen yüzde 5,1 artarken, internet yolu ile satışlarda yüzde 22,7 yükseliş olması dikkati çekti.



Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında, ekonominin yavaşlamasını engellemek için temmuzda KDV indirimine gitmişti.