Almanya'da kısıtlamalar hizmet sektörünü olumsuz etkiledi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri nedeniyle sektörün Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 45,7 puana geriledi.



IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da ocakta 46,7 olan hizmet sektörü PMI, şubatta 45,7 puana geriledi. Beklenti, endeksin 45,9 puana gerilemesi yönündeydi.



Söz konusu veri, salgına yönelik kısıtlamaların hizmet sektörüne olumsuz etkisi olarak değerlendirilirken, böylece hizmet sektörünün PMI verisi düşüşünü 5'inci aya taşımış oldu.



IHS Markit’in açıklamasında, Almanya’da hizmet sağlayıcı şirketlerin Kovid-19 aşılarıyla gelecek konusunda umutlu oldukları da belirtildi.



Ulaşım ve depo tedarikçileri hariç bütün hizmet alt sektörlerin faaliyetlerinde gerileme kaydedildi.



Ocakta 50,8 olan bileşik PMI verisi ise imalat sanayisinin katkısıyla şubatta 51,1 puana yükseldi.



İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.



IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da uzatılan Kovid-19 kısıtlamalarının etkisinin şubatta hizmet sektöründe olumsuz etkisini göstermeye devam ettiğini belirterek, "İmalat sektörünün aksine hizmet sektöründe şubatta enflasyonist baskılar oluşmadı. Herhangi bir maliyet artışı, talebin az olmasından dolayı şirketler tarafından karşılanıyor." ifadesini kullandı.



Öte yandan, Almanya'da yaklaşık üç aydır kapalı olan berber ve kuaför salonları, 1 Mart'tan itibaren yeniden açıldı.



Başbakan Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla bugün video konferans yöntemi ile bir kez daha tedbirleri görüşecek. Bu toplantıda, vaka sayılarının durumuna göre tedbirlerin gevşetilmesi konusunda yeni kararlar alınması bekleniyor.