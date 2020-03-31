Almanya'da işsizlik yükseldi
Almanya'da işsizlik Mart'ta yükseldi ancak verilere koronavirüs etkisi dahil edilmedi.
Almanya'da işsizlik Mart ayında hafif yükseldi ancak Federal İstihdam Dairesi yalnızca 12 Mart'a kadar olan rakamlar dahil edildiği için verinin koronavirüs
krizinin artışını ve istihdam piyasası üzerindeki etkisini yansıtmadığı konusunda uyardı.
Verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 1,000 artışla 2,267 milyona yükseldi. Reuters anketinde işsiz sayısının 29,000'a yükselmesi bekleniyordu.
İşsizlik oranı %5 olarak değişim göstermedi.
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