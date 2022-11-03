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Almanya’da finansal korku artıyor

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#Almanya#Bundesbank#Finansal Sistem
Almanya’da finansal korku artıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:03

Avrupa’nın dinamo ekonomilerinden Almanya’da finansal sisteme yönelik risklerin büyümesi uyarısı yapıldı.

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Bundesbank Başkan Yardımcısı Claudia Buch, Handelsblatt gazetesine finansal sistemin risk altında olduğunu söyledi.

Bundesbank’ın finansal istikrarından sorumlu ismi olan Buch “Bir çok risk aynı anda aynı zamanda var. Her risk yönetilebilir görünebilse de çok sayıda risk aynı anda gerçekleşirse tehlike ortaya çıkabilir” dedi.

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ENFLASYON 71 YILIN ZİRVESİNDE

Küresel enflasyon krizinden Almanya ağır yara aldı. Ekim ayında Almanya'nın enflasyonu yıllık yüzde 10,4'e yükseldi. Aylık tüketici fiyatları endeksi de yüzde 0,9 oranında arttı. Enflasyon son 71 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklentiler ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 10,1 olarak gerçekleşmişti.

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#Almanya#Bundesbank#Finansal Sistem

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