Almanya, Kovid-19 krizine karşı ihracat kredisi garantisini genişletti

Almanya Maliye ve Ekonomi bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, kısa vadeli ihracat kredisi garantilerinin kapsamının Avrupa Birliği’nin yanı sıra Avustralya, Kanada, İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, İngiltere ve ABD'ye yönelik ihracatları da içerecek şekilde genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, "24 aya kadar ödeme vadeleri, AB'de ve belirli durumlarda OECD ülkelerinde federal hükümet ihracat kredi garantileri ile güvence altına alındı.” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulduğu ve 2020 sonuna kadar geçerli olacağı vurgulanan açıklamada, “Bu, özellikle özel ihracat kredi sigortası piyasasında olası darboğazları ortadan kaldırmaya yardımcı olacak.” değerlendirmesine yer verildi.