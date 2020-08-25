Almanya ekonomisi yüzde 9.7 daraldı

Almanya'da firmalar ve tüketiciler, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalar döneminde, harcamalarını keskin bir şekilde düşürdü ve bu durum, derin bir gerileme içinde bulunan ekonominin sadece yavaş bir toparlanma göstermesine yol açtı.

İstatistik ofisinden açıklanan rakamlar, yatırımların yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.9 düştüğünü ve hanehalkı harcamalarının ise yüzde 10.9 gerilediğini gösterdi. Buna bağlı olarak, daha önce yüzde 10.1 olarak açıklanan gayrısafi yurtiçi hasıladaki (GSYH) daralma yüzde 9.7'ye revize edild,ği. İhracattaki düşüş söz konusu dönemde yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Kamu harcamaları, yoğun mali destekten dolayı yükseldi.

Daha önce açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri güçlü bir şekilde arttı ce ekonominin kaybettiği zemini geri almakta olduğunu işaret etti. Ancak şirketlerin ekonomik görünüme ilişkin kuşkuları sürüyor ve kısıtlamaların kaldırılmasının ardından görülen canlanmanın azalmakta olduğuna ilişkin işaretler var.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, GSYH'nin virüs öncesi seviyelerine 2021 yılının sonlarından önce dönemeyeceğini kaydetti. Alman Bakan, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimler öncesi işsziliğin artmasını önlemek için istihdam koruma sübvansiyonlarının 24 aya uzatılmasını teklif etti.

Bundesbank da sabır istedi. Alman merkez bankası, ihracatın diğer ülkelerde koronavirüs vaka sayısındaki artıştan olumsuz etkilendiğini ve virüse yönelik büyük çaplı belirsizliğin yatırımları azalttığını belirtti.