Alman yatırımcı reformları gözlüyor

Slevogt, Türkiye’nin reform çalışmalarına pozitif bakıldığını belirterek, “Reform çabalarının uygulanmasından istenen sonuçların elde edilmesi umulmaktadır. Özellikle ekonomik çerçevedeki her türlü reform, Türkiye’de yerleşik şirketler için olduğu kadar gelecekteki yatırımlar için de önemli. Türkiye’de reformların daha ileriye taşınacağı ve reformların gerçekten sonuçlarını göreceğimizin haberini mutlaka almalıyız. Bunu Alman-Türk Ticaret Odası olarak iyi bir haber olarak verebilmeliyiz ve bu duyuruların, bu reformların meyvelerini vermesi halinde başka yatırımları da çekmek için çok önemli bir yöntem olacağına inanıyorum” dedi.



DÖVİZ KURUNUN ÖNEMİ

Slevogt, bir grup gazeteciye AHK Türkiye’nin “World Business Outlook” anketinin sonuçlarını açıkladı. Para politikasının hem fiyat istikrarını, hem de ekonomik büyüme istikrarı ve döviz istikrarını sağlaması gerektiğini belirten Slevogt, “Türkiye gibi bir ülkede, komşu olan Avrupa ile karşılaştırırsanız, çok yüksek volatilitenin olduğu bir ortamda para politikası kolay bir iş değil. Buraya yatırım yapan firmalar için önemli olan şey, anket sonuçlarımızdan da da görebileceğiniz gibi; döviz kuru. Alman şirketleri, biraz daha az değişken bir para biriminden kesinlikle memnun olacaklardır” diye konuştu.

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