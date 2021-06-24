Alman iş dünyasının morali yılın 2. yarısına ilişkin iyimserlikle yükseldi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı. Buna göre, mayısta 99,2 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, aşılama sürecinin hızlanması ve buna bağlı olarak Kovid-19 tedbirlerin gevşetilmesinin etkisiyle bu ay 101,8 puana yükseldi. Böylece endeks, 2018’den beri en yüksek değerine ulaştı. Piyasa beklentisi endeksin 100,6 puana yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 102,9 puandan 104 puana, Mevcut Durum Endeksi de 95,7 puandan 99,6 puana çıktı. Ifo’nun açıklamasında, sanayi şirketlerinin tedarik zincirinde darboğazlar konusunda endişe duyduğu belirtilerek, birçok şirketin girdi maliyetindeki artış nedeniyle fiyatları yükseltmek istediği vurgulandı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki ekonomiye karşı duyarlılığın haziranda bir kez daha belirgin şekilde iyileştiğini belirterek "Ifo İş Dünyası Endeksi, mayısta 99,2 puandan haziranda 101,8 puana çıktı. Şirketler mevcut iş durumlarını daha iyi değerlendirdi. Şirketlerin yılın ikinci yarısına ilişkin iyimserlikleri de arttı. Alman ekonomisi koronavirüs krizini atlatıyor.” ifadesini kullandı.



NÜFUSUN YÜZDE 33,5’İNE AŞININ İKİNCİ DOZU UYGULANDI

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının hızla azalması, aşılamada ilerleme ve salgına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi gibi gelişmeler üzerine, 11 Haziran’da Alman ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'den yüzde 3,7'ye çıkarırken, 2022 yılı için büyüme beklentisini de yüzde 4,5'ten 5,2'ye yükseltmişti.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, 23 Haziran itibarıyla Almanya'da nüfusun yüzde 52,2’sine ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı. Nüfusun yüzde 33,5’ine ise ise aşının ikinci dozu uygulandı.

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