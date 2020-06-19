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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Alman devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

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Alman devi binlerce kişiyi işten çıkaracak
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Alman otomobil markası BMW, 6 bin çalışanını işten çıkaracak.

Alman otomobil şirketi BMW, 6 bin çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor. Sektörde yaşanan gelişmeler ve üretim maliyetlerinin artması nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında işçi sayısını azaltmaya gidecek olan BMW, korona salgını nedeniyle 34 bin çalışanını kısa dönem çalışma sistemi yöntemiyle çalıştırıyor. Ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırdığı işçilerin de sözleşmelerini uzatmayacağını bildiren firma, 1963 doğumlu çalışanlara kısmi emeklilik teklif edileceğini açıkladı.

BMW'nin dünya çapında 126 bin çalışanı bulunuyor. BMW, 2008 mali krizinden bu yana ilk kez işçi sayısını azaltmaya gidecek.

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