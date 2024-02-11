Alışverişte Sevgililer Günü hareketliliği

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14 Şubat Sevgililer Günü haftasında markalar hem mağazalarda hem de online satışlarda indirimler ve kampanyalar yapıyor. Bu dönemde en çok indirim yapılan kalemler; pırlanta ve kuyumculuk, kozmetik, tekstil ve hazır giyim, ayakkabı ve çanta, saat, küçük ev aletleri, teknolojik ürün ve aksesuvarlar olarak öne çıkıyor. Şubat ayının en yoğun satışları da Sevgililer Günü döneminde yapılıyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Sevgililer Günü’nün perakende sektörüne ve ekonomiye canlılık kazandırdığını belirterek, “Anneler ve Babalar Günü kadar olmamakla birlikte Sevgililer Günü hediyelik alışverişiyle perakende sektörüne canlılık kazandırıyor. Bizim Sevgililer Günü alışverişinin perakendeye etkisi konusunda özel bir çalışmamız yok. Ancak önceki yıllardaki deneyimlerimizden 14 Şubat haftasında kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik ürünlerinin satışlarında önemli artış olduğunu biliyoruz. 14 Şubat günü ise çiçek satışları ile restoran ve konaklama harcamaları yüzde 100’e varan oranlarda artıyor. Sevgililer Günü alışverişinin organize perakendenin genelindeki haftalık ciroya ise ortalama yüzde 20–25 civarında katkı yapmasını bekliyoruz” dedi.

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SATIŞLARDA YÜZDE 35’LİK ARTIŞ

IdeaSoft CEO’su ve TOBB e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara da, e-ticarete Sevgililer Günü haftasının büyük bir katkısı olduğunu belirtti. Özkara, “Şubat ayının en yoğun satışları Sevgililer Günü haftasında gerçekleşiyor. Bu dönemde gerçekleşen satışlar şubattaki e-ticaret cirosunun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu yıl özellikle kobilerimizin oluşturdukları kampanyalar ile kıyafet, takı ve kozmetik ürünleri öne çıktı. Bununla birlikte geçtiğimiz aya göre verilen sipariş sayısında da yüzde 35’lik bir artış olmasını bekliyoruz” dedi. IdeaSoft verilerine göre, Şubat 2023’te satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre depreme rağmen yüzde 86 arttı.

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EN ÇOK PARFÜME BAKILDI

Cimri de Sevgililer Günü hediyesi için en çok karşılaştırılan ürünleri açıkladı. Buna göre, Cimri kullanıcıları sevgililerine hediye etmek için en çok parfüm fiyatlarını karşılaştırdı. Parfümü, robot süpürge, kol saati, spor ayakkabı ve akıllı saatler izledi. Ocak ayına göre şubatta kadın ve erkek parfümleri yüzde 31 oranında daha çok kıyaslandı. Robot süpürgelerde yüzde 21, şarjlı süpürgelerde ise yüzde 18’lik, spor ayakkabılarda yüzde 16, akıllı saatlerde yüzde 7 oranında fiyat karşılaştırma artışı görüldü.

6 MİLYON TL’LİK SATIŞ HACMİ

-Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş de bu dönemde mücevhere talebin arttığını belirtti. Güzeliş, “Zen Pırlanta olarak farklı mücevher gruplarımızda yüzde 30 ve yüzde 50 indirim fırsatları sunuyoruz. İndirim oranlarımız 14 Şubat’a kadar geçerli olacak. Sonrasında indirim kampanyamız sona erecek. Şubat ayı oldukça hızlı gidiyor, 14 Şubat dolayısıyla diğer aylara göre talepler iki kat artıyor. Şubat ayı için beklentimiz online satışlarda 6 milyon TL satış hacmine ulaşmak” değerlendirmesini yaptı.