Alışveriş merkezi yatırımı hız kesti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre son üç yılda AVM yapmak üzere ÇED başvurusu yapan yatırımcı sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. 2022 yılında Diyarbakır’da Winstown, İstanbul’da Maltepe Park AVM, Siirt’te Merkez AVM olmak üzere sadece 3 yeni AVM için ÇED başvurusu yapıldı. Aynı yıl Bingöl’de aralarında kıyasıya rekabetin yaşandığı, Piesta AVM ile Milliamall AVM’ler ise kapasite artış başvurusunda bulundu. 2023 yılına gelindiğinde Bursa Nilüfer’de Bakyapı Mobilya AVM yatırımı için harekete geçerken, yılın ikinci ve son AVM başvurusu Ağrı’dan geldi. ISRA Group Ağrı Merkez’de AVM yapmak üzere ÇED başvuru dosyasını sundu. 2024 yılının ilk üç ayına bakıldığında ise Power İnşaat Tekirdağ Çerkezköy’de, Ahlatçı Otomotiv Konya Selçuklu’da AVM yapmak üzere başvurdu. Böylece üç yılda yapılan yeni AVM yatırım başvurusu sadece yedi oldu.

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AVM, KONUT VE OFİS

Ahlatçı Otomotiv’in Konya Selçuklu’da yapacağı proje 25 bin 336 metrekarelik alan üzerinde AVM, konut ve ticari bölümler olmak üzere dört bloktan oluşuyor. Toplam 88 adet mağaza/dükkân, 167 adet konut, 94 adet ofis yer alıyor. Konutların yer alacağı iki blok 13’er katlı olacak ve birinde 90, diğerinde 77 adet konut; 15 katlı üçüncü blokta 94 ofis, son blokta ise 88 dükkan yer alacak.

AĞRI’YA 950 MİLYON LİRALIK YATIRIM

İstanbul Başakşehir’de VMall AVM’nin sahibi olan Isra Group’un, Ağrı Merkez’de 16 bin 632 metrekarelik alan üzerine yapacağı AVM için 22 Mart’ta ÇED gerekli değil, kararı verildi. Yatırım bedeli 950 milyon TL olan, iki katı otopark olmak üzere beş katlı planlanan projenin ÇED dosyasında günlük ziyaretçi sayısının 15 bin olacağı tahmini dikkat çekti. AVM açıldığında 250 kişinin çalışması öngörülürken, imza töreninde konuşan ISRA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı yatırım için, “Bu proje, bölgenin dünyaya açılan kapısı olacak ve Ağrı’yı bölgenin çekim merkezi haline getirecek” demişti.